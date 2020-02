Annie Bourgoin récompensée par l'AQPC

Annie Bourgoin, enseignante au Département de français, langue et littérature du Cégep de Rivière-du-Loup, a été désignée pour recevoir une Mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) pour la qualité de son travail, son dévouement, son expertise ainsi que son professionnalisme qui contribuent à l’évolution de l’enseignement au collégial.

Lors des dernières années, Annie Bourgoin a développé des outils stratégiques de lecture et d’écriture afin d’améliorer la littératie de toute la communauté collégiale. En collaboration avec différents enseignants, elle a conçu du matériel pédagogique à la fois spécifique pour certains programmes et plus général pour l’accompagnement de tous les étudiants qui désirent améliorer leur capacité à comprendre et à rédiger des textes. Ces stratégies ont été catégorisées en trois paliers (simple, intermédiaire et complexe) et permettent aux étudiants d’assimiler à leur rythme ces différentes méthodes.

Son désir de favoriser la réussite des étudiants, de donner des ressources concrètes aux enseignants qui souhaitent voir les étudiants progresser et de rendre accessibles ces outils, lui a permis d’obtenir cet honneur. Elle a finalement coanimé des ateliers portant sur ces stratégies lors d’une journée pédagogique au Cégep. On peut constater le fruit de son travail à la bibliothèque du Cégep ou en ligne à l’adresse www.cegeprdl.ca/bibliotheque.

Le Cégep de Rivière-du-Loup tient à féliciter Annie Bourgoin pour cette reconnaissance qui démontre que le milieu collégial québécois est composé de gens passionnés et soucieux de la réussite de leurs étudiants.