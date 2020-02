La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs dit merci à ses commissaires

Avec l’adoption, le 8 février dernier, de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (Projet de loi no 40), le mandat du conseil des commissaires de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a pris fin. Par conséquent, le mandat de son comité exécutif a également pris fin.

La direction générale, au nom de tous les employés de la Commission scolaire, désire remercier l’ensemble des personnes qui a œuvré à titre de commissaire au cours des 20 années d’existence de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

«Nous tenons à préciser que peu importe ce qui a pu s’écrire ou se dire sur la gouvernance des commissions scolaires au Québec, nous pouvons vous assurer que tous les commissaires, membres du conseil des commissaires de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, se sont affairés à la gestion de l’organisation de façon bienveillante, éclairée et en faisant preuve d’un comportement éthique de leurs rôle et responsabilités à tous égards. Également, nous tenons à les remercier pour leur implication, leur appui indéfectible envers les personnels et leur croyance en la réussite de chaque élève au fil de ces 20 dernières années.»

On désire souligner particulièrement l’implication et le travail assidu de Guilmont Pelletier à titre de président de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, depuis sa création en 1998 jusqu’au moment où le Gouvernement a choisi d’instaurer un nouveau mode de gouvernance pour l’organisation. M. Pelletier a siégé plus de trente ans comme commissaire et président de commissions scolaires et a toujours su défendre les intérêts des élèves et des instances administratives de la Commission scolaire, notamment au niveau du maintien de la dernière école de village.

La formation du dernier conseil des commissaires de la CSFL était la suivante: Guilmont Pelletier, président, Alexandre Anctil, vice-président, Lucie Bossé, Nicole Bouchard, Claude Breault, Yves Breton, Louise Cassistat, Valérie Charest, Réjean Deschênes, Louise Malenfant, Philippe Massé, Diane Valcourt, commissaires, Valérie Sirois, Brigitte St-Pierre, Isabelle Tanguay et Édith Tremblay, commissaires-parents.