Barrage filtrant sur la route 132 en solidarité avec le peuple Wet’suwet’en

Vers 7 h 30, ce vendredi 14 février, quelques dizaines de manifestants et manifestantes ont mis en place un barrage filtrant sur la route 132, à l’intersection de la rue Jean-Rioux. Ils ont distribué du matériel d’information sur la lutte du peuple Wet’suwet’en pour la reconnaissance effective de leur gouvernance traditionnelle et la défense de leurs territoires ancestraux contre le saccage de ceux-ci lié à la construction d’un nouveau corridor énergétique.

Les Wet’suwet’en exigent l’arrêt des travaux par TransCanada sur le gazoduc Coastal GasLink, ainsi que le retrait de la GRC de leur territoire. Le barrage filtrant bloquait le passage des transports commerciaux tout en laissant circuler les voitures.

«Le pays a été créé par le génocide et l’invasion des premières nations. Les événements des derniers jours démontrent que le Canada applique encore la loi du plus fort. Notre présence ici, aujourd’hui, s’inscrit dans une continuité d’action de solidarité et de blocages économiques qui visent à établir un rapport de force avec TransCanada et les gouvernements en place», argumente Claudia, une militante présente ce matin.

«TransCanada divise les communautés autochtones! Leurs pratiques sont complètement inacceptables et prédatrices. Les documents de négociation révèlent que TransCanada exige que le conseil de bande doit agir pour dissuader les membres de la bande de s'engager dans toute dissidence interne contre le projet», explique Josiane, qui précise que cette position de TransCanada est documentée selon des documents obtenus par le Yellowhead Institude (Ryerson University).

«Depuis 2010, j’ai observé avec espoir et humilité les chefs héréditaires et leurs supporters empêcher l’aboutissement de 6 projets de pipelines. C’est alarmant de voir la réaction violente des gouvernements en place contre celles et ceux qui défendent leur territoire. On constate encore leur grossière imposture face à l’urgence climatique», partage une autre manifestante, Béatrice.

Le blocage a été inspiré par les manifestations de solidarité ayant eu lieu à Rimouski et Saint-Pascal les 8 et 9 février dernier.