Un prix de la Fondation Desjardins pour des jeunes de notre collectivité

La Fondation Desjardins a remis 3000 $ aux jeunes de l’école Roy-Joly de Rivière-du-Loup pour réaliser leur projet d’optimisation de potentiel de leur drumline.

La drumline de cette école primaire existe pour une 2e année consécutive. Le nombre d’élèves participant ayant doublé, on y compte désormais 2 ensembles. Il faut savoir que, grâce aux conseils reçus en début d’année de la drumline Rouge et Or de l’Université Laval, ils animent maintenant en musique les parties de football des Guerriers de Rivière-du-Loup avec brio. Le montant attribué par le prix #FondationDesjardins servira à faire revivre l’expérience aux élèves en leur permettant de rencontrer de nouveau une drumline de calibre supérieur afin de bien démarrer la saison de football et leur permettre de maximiser leur potentiel.

«Nous connaissons Mme Jalbert, porteuse de ce projet, pour son dynamisme et son engagement auprès des jeunes de son école et nous sommes fiers de pouvoir contribuer, à ses côtés, au développement du potentiel de ces jeunes», mentionne Serge Ferrand, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup.

Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du secondaire. Les 345 projets gagnants ont été déterminés par un vote des administrateurs et des employés du Mouvement Desjardins.

«C’est un bonheur de découvrir les projets qui ont été soumis. On peut sentir l’engagement et l’innovation de ces enseignants et intervenants qui apportent leur contribution au quotidien pour nos jeunes et qui leur permettent de se développer et de grandir. Ils sont extrêmement dévoués et nous aurions aimé pouvoir tous les soutenir», confie Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.