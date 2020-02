Poussée de croissance du secteur manufacturier en 2019

Selon une étude réalisée annuellement par le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD), le secteur manufacturier poursuit sa courbe de croissance des emplois et des investissements. Un autre record inscrit dans l’histoire économique de la MRC de Rivière-du-Loup.

Au 31 décembre 2019, 103 entreprises manufacturières ont contribué à la vitalité économique de la MRC de Rivière-du-Loup. Pour une 6e année consécutive, l’emploi a poursuivi sa montée en 2019 pour atteindre 4 514 emplois comparativement à 4 335 en 2018. Il y a plus du quart des entreprises qui ont participé à la création de 242 emplois, tandis que 12,6 % des entreprises existantes ont subi des pertes, représentant 63 emplois, pour un gain net de 179 emplois. Précisons que 85 % des emplois manufacturiers sont concentrés dans 12 des 103 entreprises manufacturières du territoire. L’ardeur soutenue des entreprises du secteur manufacturier a permis le maintien de la hausse des emplois, entre autres, Premier Tech, Prelco, Soucy Industriel et Viandes du Breton. En comparaison à l’an 2000, le secteur procurait de l’emploi à 2 655 personnes.

Mis à part l’augmentation des emplois, les investissements engagés par le secteur manufacturier ont fracassé un autre record en 2019, avec plus de 72 M$ en immobilisations et équipements. Depuis 2015, les investissements sont à la hausse annuellement de façon substantielle. Des entreprises telles que Premier Tech, Tourbières Berger, AMT Moulage, Prelco, Société en commandite F.F. Soucy White Birch, Soucy Industriel, Distillerie Fils du Roy, MAT Mécanique, Boulangerie Gagne-Pain, Transfab Métal, Viandes du Breton et Verbois ont contribué à ce niveau record d’investissements.