Une nouvelle programmation à Rivière-du-Loup pour la Semaine en famille

À quelques semaines de la relâche scolaire, le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup lance la toute nouvelle programmation de la Semaine en famille présentée par Berger. Aventuriers, curieux, sportifs, créatifs comme amateurs de plein air sauront trouver chaussure à leur pied pour profiter de ces jours de congé tant attendus.

La programmation 2020 ramène ses activités les plus populaires et son lot de nouveautés. Parmi les retours, mentionnons les cinés-pyjamas où seront présentés «La Reine des neiges II» et «Playmobil, le film», la disco-patin fluo avec photobooth et crème glacée et les traditionnelles heures prolongées d’ouverture de la glissade, des patinoires et de la piscine. C’est également durant cette semaine que Mô, le lapin préféré des Louperivois, soulignera son 5e anniversaire.

Parmi les incontournables à noter à son agenda, on retrouve la glissade en famille animée du samedi 29 février. Dès 13 h, musique d’ambiance, peinture sur neige, mascottes, chocolat chaud et tire sur neige. Le dimanche 1er mars, au parc Blais, ce sera la traditionnelle Fête des neiges. Patinage libre, jeux gonflables, sculpture sur neige, défi loufoque, glissade sur tube, ainsi que hot-dogs et breuvages à prix modique.

Du côté des nouveautés, Éduca-Zoo fera découvrir animaux et reptiles et le parcours de coffres du Défi Évasion mettra à l’épreuve les cinq sens des participants. Également à noter, Zumba black light, mini-olympiades sur patinoire, randonnée en raquette au clair de lune, yoga famille, initiation au violon, réalité virtuelle à la bibliothèque, initiation au tricot et multisports et POPS au Stade Premier Tech.

De nombreuses activités sont par ailleurs proposées aux ados. Ouverture prolongée et animation spéciale au local Bunker 2.0, présentation de film sur écran géant, tournoi de jeu vidéo NHL 2020, défi évasion spécial Ados et initiation à la technique de scène sauront divertir les 12 à 17 ans.

EN ROUTE VERS 2021

La programmation spéciale Mes premiers Jeux offre aux jeunes de s’initier aux différents sports qui seront présentés lors de la Finale louperivoise : plongeon, escrime, natation artistique, baseball et gymnastique. Le comité organisateur des Jeux du Québec 2021 invite la population à se joindre à Lou pour un rallye qui part à la découverte d’une partie de l’héritage que la première Finale a laissé au milieu louperivois.

La programmation complète est disponible au VilleRDL.ca ainsi qu’en version imprimée, à la bibliothèque. La plupart des activités sont offertes gratuitement, sinon à prix modique. Dans certains cas, l’inscription est obligatoire et les places sont limitées. L’inscription pour les activités s’effectue à compter de ce jeudi 13 février à 9 h, via Mes loisirs en ligne, accessible depuis le VilleRDL.ca, jusqu’au 26 février au plus tard.