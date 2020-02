Défi château de neige au Bas-Saint-Laurent : un mois pour participer

Toute la population de la région du Bas-Saint-Laurent est invitée à participer au Défi château de neige en cours jusqu’au 9 mars prochain. Nul besoin de bâtir un chef d’œuvre : ce qui compte, c’est le plaisir de construire, de bouger et de s’adonner aux joies de l’hiver.

«Ce défi permet d’avoir du plaisir et de faire bouger la population à l’extérieur pendant la saison hivernale. L’édition 2019 ayant connu un franc succès, nous invitons les familles, les écoles, les centres de la petite enfance ainsi que les organismes et les entreprises de la région à faire de l’édition 2020 une année record», commente Caroline Castonguay, conseillère en loisir à l'Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent (URLS).

Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l’endroit de votre choix, de le prendre en photo et de l’inscrire sur le site defichateaudeneige.ca. De nombreux prix provinciaux seront attribués au hasard parmi ceux et celles qui auront inscrit leur château de neige entre le 6 janvier et le 9 mars.

Les participants du Bas-Saint-Laurent courent également la chance de remporter des prix régionaux exclusifs dont des cartes-cadeaux chez Sports Experts, Canac et David's Tea, un chèque-cadeau de la Sépaq ou encore des bourses de 200 $ de l’URLS du Bas-Saint-Laurent pour les volets école ou municipalité.

Adopté par plusieurs régions depuis 2014, le Défi château de neige est un défi familial en plein air visant à développer l’intérêt pour l’activité physique et les saines habitudes de vie auprès des enfants et des familles québécoises. Plus de 600 châteaux de neige sont construits annuellement par les familles et amis, les écoles, les centres de la petite enfance, les organismes ou les entreprises à travers la province.