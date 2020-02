Saint-Paul-de-la-Croix vers son nouveau conseil

Après des mois sans conseillers, Saint-Paul-de-la-Croix recouvrira le 8 mars un conseil de ville en bonne et due forme. C'est que depuis juillet dernier, le maire Simon Périard siège de façon orpheline à la table des élus à la suite de vagues de démissions des six conseillers.

Déjà, les postes de conseillers 3 et 6 ont été comblés. Éric Pellerin et Serge Boucher qui n'avaient pas d'opposition ont été élus par acclamation. Huit autres candidats se disputent les quatre sièges restants. Il s'agit de Sylvain Desmeules, Jean-Yves Castonguay, Marjolaine April, Yvon Marquis, Guillaume Deslauriers, Albert J. Pelletier, Johanne Charron et Réjean Dupuis.

Soulignons que Sylvain Desmeules était opposé au maire Simon Périard à l'élection du 5 novembre 2017 au poste de maire. M. Périard l'avait alors emporté par six voix, 104 électeurs contre 98 pour M. Desmeules.

Si les élections ont lieu le 8 mars, les électeurs pourront faire leur choix lors du vote par anticipation, qui se tiendra le 1er mars.