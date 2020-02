Un véhicule récréatif des Basques en quête d’un nom

Les organismes communautaires des Basques ont fait l’acquisition d’un véhicule récréatif afin d’offrir leurs services sur tout le territoire de la MRC et d’être plus près des gens. Avant de partir sur la route avec ce véhicule, ceux-ci lancent un concours dans le but de lui trouver un nom original.

La période de cueillette de noms se fera du 7 au 29 février. Les personnes intéressées à participer au concours peuvent acheminer leur proposition par courriel au [email protected], sur la page Facebook Organismes communautaires des Basques – TACA ou par courrier, adressé au Centre Alpha des Basques, 15, rue Notre-Dame Est à Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0.

Tous les règlements et détails du concours sont disponibles sur la page Facebook Organismes communautaires des Basques. Trois prix seront remis aux trois noms finalistes (une tablette Samsung 10.5 pouces, un certificat cadeau de 100$ chez Métro et un certificat cadeau de 50$ au restaurant du Vieux Couvent). Le grand dévoilement se fera le 30 avril.