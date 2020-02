Groupe Alpha transfère la production d’Amqui à Saint-Cyprien

En 2018, Francis Gagné, président de l’entreprise Groupe Alpha, annonçait la construction d’une nouvelle usine de transformation dans le parc industriel de Saint-Cyprien. En 2020, c’est l’heure de la restructuration, M. Gagné a donc décidé de transférer la production réalisée dans la vallée de la Matapédia à ses usines de la MRC de Rivière-du-Loup.

«Environ 90 % de la production d’Amqui s’en va à l’usine toute neuve de Saint-Cyprien et la balance à celle de Rivière-du-Loup», a mentionné M. Gagné. L’usine d’Amqui était très vieille d’où la difficulté d’y respecter les normes alimentaires. «Nous avons vécu tant d’expansions dans les cinq dernières années, celle de 2020 en sera une de restructuration majeure», a-t-il ajouté.

Le Groupe Alpha compte deux entités, Pâtes Alpha à Rivière-du-Loup et la Boulangerie Gagne-Pain à Saint-Cyprien. On note en plus un comptoir de vente de la Boulangerie Gagne-Pain à Rivière-du-Loup. L’un des objectifs de Francis Gagné était de créer 25 emplois à Saint-Cyprien en trois ans. «Nous sommes rendus à 22, on y est presque. En fait, il nous manque seulement une personne», a précisé le président. L’usine Pâtes Alpha de Rivière-du-Loup compte également tout près de 25 employés. De plus, cinq personnes travaillent au comptoir de vente de la Boulangerie Gagne-Pain en sol louperivois. Les produits de la division Pâtes Alpha sont vendus dans tout le Canada tandis que ceux de la Boulangerie Gagne-Pain le sont principalement au Québec.

Marié depuis plus de 30 ans à Sylvie Paquet, copropriétaire de l’entreprise, Francis Gagné a acquis Aliments Alpha il y a sept ans, après avoir travaillé à sa restructuration. Au début de cette belle aventure, il y avait 11 employés. Le choix de construire une deuxième usine à Saint-Cyprien fut judicieux, là où la main-d’œuvre féminine était davantage disponible. L’entreprise a également pris le virage numérique et mis à niveau l’usine de Rivière-du-Loup.