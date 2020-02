Des formations pour développer votre capacité à innover

Le Living Lab en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup lance une série de formations sous l’appellation «École d’hiver» qui se déroulera en quatre blocs de deux jours durant la session actuelle. Du 24 février au 14 mai 2020, des professionnels, des chercheurs, des étudiants et des entrepreneurs, d’ici et d’ailleurs, pourront se former afin de développer leur pensée design.

À titre de Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en pratiques sociales novatrices, le LLio a pour mandat, entre autres, de stimuler le transfert de son expertise en innovation ouverte et collaborative par le truchement de la formation. Depuis cinq ans, le LLio offre déjà des cours, des ateliers et des conférences lors de colloques et d’évènements au Québec, au Canada, et ce, jusqu’en Belgique. Forte de ses expériences, l’équipe du LLio s’est concertée afin d’élaborer une offre diversifiée d’ateliers autour des concepts de «Laboratoire vivant», de «Design thinking», de collaboration et d’innovation ouverte. L’implantation d’une première édition de l’École d’hiver pourra jeter les bases d’une culture de formation pour tous.

L’offre de formation progressera ainsi : Collaborer plus et mieux par le «Design thinking», mercredi 26 et jeudi 27 février; Comprendre et expérimenter l’approche «Laboratoire vivant», jeudi 26 et vendredi 27 mars; Postures et outils d’innovation, jeudi 9 et vendredi 10 avril; Concevoir et propulser un projet, jeudi 14 et vendredi 15 mai.

Les formations sont disponibles à la carte, en forfaits duo, trio ou pour les quatres blocs de formation. Il est possible de s’inscrire dès maintenant via www.llio.quebec. Pour plus d’information, on peut suivre la page Facebook du LLio, contacter le [email protected] ou appeler Rachel Berthiaume au 418 862-6903, poste 2560.