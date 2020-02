Reconnaissances au Club Richelieu de Rivière-du-Loup

Lors de son souper hebdomadaire du mardi 4 février, l’agent de liaison du Richelieu International Jean-Claude Lavoie, remettait à trois membres Richelieu l’attestation de leur implication dans le club et le mouvement depuis plusieurs années. En effet, les amis Marcel Godbout 25 ans de vie Richelieu, Jean-Luc Loignon 35 ans de vie Richelieu et Rosaire April 45 ans de vie Richelieu totalisent ensemble 105 ans d’implication dans la communauté et auprès des jeunes. Rappelons que l’œuvre principale du Club Richelieu de Rivière-du-Loup demeure le Camp Vive-La-Joie de Saint-Modeste.