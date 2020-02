Le Défi Everest s'exporte à Edmundston

L’organisation du Défi Everest est fière d’annoncer que le Défi prend une fois de plus de l’expansion en 2020, alors qu’une 6e ville s’ajoute à son réseau. Edmundston devient ainsi la première ville hors Québec à recevoir une édition du Défi Everest. L’événement se déroulera le 10 octobre prochain dans la côte du boulevard Hébert.

«Encore cette année, nous réalisons un rêve. Pour notre organisation, il s’agit d’un pas de géant de voir que des villes ailleurs au Canada s’intéresse à notre modèle. Je tiens à souligner le travail et tous les efforts de notre équipe qui ont rendu possible la mise sur pied de ce 6e Défi. En 2019, les représentants de la vile d’Edmundston ce sont déplacés à Rivière-du-Loup pour vivre l’expérience du Défi Everest. Je suis donc d’autant plus reconnaissant de voir que l’expérience fut appréciée au point de vouloir l’implanter pour une première édition l’année suivante », mentionne Yvan L’Heureux, fondateur du Défi Everest.

Lors des 7 premières éditions, ce sont plus de 1,2 millions $ qui ont été amassés et remis à plus de 400 organismes.

Pour cette première édition, l’organisation pourra compter sur un comité organisateur local dynamique mené par Pierre-Henri Marquis. Le comité sera appuyé de près par le conseil d’administration et la permanence du Défi Everest afin d’assurer la formation, le transfert d’expertise et, par conséquent, le succès de l’événement.

À Edmundston, les participants devront réaliser 300 montées du boulevard Hébert, ce qui représente une moyenne de 15 montées par participants pour une équipe de 20 personnes. Les grimpeurs peuvent se répartir le nombre de montées en fonction des capacités physiques de chacun. Ce qui fait le succès du Défi Everest c’est notamment son accessibilité.

PARTENAIRES RECHERCHÉS

Pour assurer le bon déroulement de l’activité, le Défi Everest demandera évidemment la collaboration du milieu. La contribution financière des entreprises permet à l’organisation du Défi Everest d’assurer tous les frais de logistique entourant l’événement et d’améliorer l’expérience des participants.

Pour en savoir davantage sur les options qui s’offrent aux entreprises, visitez la section « Partenaires » du www.defieverest.com.

INSCRIPTIONS OUVERTES

Les inscriptions sont officiellement ouvertes. Il est possible de s’inscrire dès maintenant ce qui permettra aux participants de débuter leur collecte de fonds plus tôt et ainsi augmenter leurs chances d’atteindre, voire de surpasser leurs objectifs.

Il en va de même pour les organismes du milieu. Votre OSBL désire obtenir quelques revenus supplémentaires pour améliorer vos services ou développer de nouveaux projets? Visitez le site web du Défi Everest pour en connaître davantage sur les conditions d’admissibilité.

DÉFI EVEREST

Le Défi Everest est un organisme sans but lucratif visant l’amélioration et le maintien d’une bonne forme physique ainsi que l’aide à autrui par un acte d’entraide et de générosité. La réalisation du défi encourage l’amélioration et le maintien d’une bonne forme physique par la marche en dénivelés urbains. Fondé en 2013 à Rivière-du-Loup, le Défi Everest en sera déjà à 8e édition en 2020.