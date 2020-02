Rivière-du-Loup souhaite conserver six sièges de conseillers

Lors de la séance extraordinaire tenue le 3 février, le conseil municipal de Rivière-du-Loup a demandé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de ne pas augmenter le nombre de conseillers siégeant à son conseil.

C'est que les nouvelles estimations faites par l'Institut de la statistique du Québec démontrent que la Ville de Rivière-du-Loup a maintenant franchi le cap des 20 000 habitants. De ce fait, son conseil municipal devrait compter sur la présence de huit conseillers contre six actuellement.

Le conseil actuel estime que le nombre de conseillers est suffisant et permet à la Ville de faire face à la croissance démographique et économique de la Ville. Si la proposition est acceptée par le ministère, Rivière-du-Loup entend revoir les limites de ses districts afin d'assurer une meilleure représentativité et qu'ils affichent un nombre similaire de résidents.

La mairesse, Sylvie Vignet a aussi rappelé que l'ajout de deux conseillers représente des frais supplémentaires. Selon les estimations de l'Institut de la statistique du Québec, Rivière-du-Loup compte maintenant 20 017 résidents.