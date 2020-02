La certification Attraction de talents, destinée aux entreprises de la région

Afin de poursuivre sa mission de soutenir la vitalité des entreprises de la région, la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup, en collaboration avec la firme spécialisée en gestion des ressources humaines PB Dimension RH, lance la certification Attraction de talents, destinée aux organisations de son territoire. Cette formation est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

«Le défi lié à la rareté de la main-d’œuvre en est un de société. Les entreprises doivent se démarquer pour assurer leur développement et leur productivité, notamment en matière de ressources humaines. Cette formation permettra la mise à jour des pratiques, en plus de la bonification du coffre à outils des employeurs de la région. Cette formation constitue une réelle valeur ajoutée pour les entreprises participantes et s’inscrit en conformité avec le Plan d’action pour la main-d’œuvre (PAMO)», a souligné Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

«Avec ce nouveau programme de formation en recrutement qui s’adresse aux organismes et PME qui désirent développer ou mettre à jour leurs connaissances quant au processus complet de dotation et aux nouvelles tendances dans le domaine, cette nouvelle certification a pour objectif d’outiller les employeurs de la région face à la pénurie de main-d’œuvre qui sévit présentement», a déclaré Marie-Josée Dorval, directrice générale de la SADC.

Dispensée par PB Dimension RH, dernièrement honorée par l’Ordre des CRHA, la certification comprendra 4 volets distincts dont la culture et les politiques internes, l’attractivité et le recrutement, la sélection des candidats ainsi que l’expérience employé. Pour ce faire, les organisations bénéficieront de 22 heures de formation, de 2 heures d’accompagnement personnalisé et d’une boîte à outils.

Véritable mouvement régional, la certification Attraction de talents sera offerte sur l’ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent. Elle débutera en avril prochain à Rivière-du-Loup et les entreprises désirant y adhérer doivent communiquer avec Michèle Pinet dont les coordonnées sont les suivantes : [email protected] ou 418-867-4272.