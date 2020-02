21e Salon de l’emploi de Témiscouata : nouvelle décennie vers l’avenir

La 21e édition du Salon de l’emploi de Témiscouata se tiendra le samedi 21 mars 2020 à Témiscouata-sur-le-Lac, à l’École secondaire de Cabano. L’évènement annuel a acquis une notoriété régionale prouvant le désir du milieu d’avoir un évènement d’envergure sur le thème de l’emploi. Avec ce début de la nouvelle décennie, le Salon de l’emploi de Témiscouata désire poursuivre sa lancée et continuer de s’adapter aux besoins de la région.

Le milieu du marché du travail évolue si bien que le Salon de l’emploi de Témiscouata désire tout mettre en œuvre afin de répondre aux besoins des employeurs et des chercheurs d’emploi. Les employeurs et les organisations seront prêts à recevoir une clientèle de chercheurs d’emploi variée : les travailleurs avec ou sans expérience, les étudiants et les futurs travailleurs, les retraités actifs, les entrepreneurs, les immigrants, les personnes vivant avec des limitations, etc. Cet évènement est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

RÉSERVEZ VOTRE ESPACE

Le Salon de l’emploi de Témiscouata répond, et ce, depuis maintenant 21 ans, à un besoin des employeurs d’obtenir une aide efficace pour trouver une main-d’œuvre nécessaire à leurs opérations et à leur développement. La main-d’œuvre est un aspect primordial des entreprises et trouver les bonnes personnes demeure un défi constant. En moyenne, les employeurs présents ont la chance de rencontrer plus de 600 visiteurs. Lieu de réseautage exceptionnel, un tel évènement permet également une visibilité appréciable de votre entreprise, de vos services et de vos produits. Les employeurs de la région sont invités à réserver leur espace dès maintenant (avant le 9 mars 2020).

Pour plus d’information ou pour connaître les modalités d’inscription, il est possible de communiquer avec Emmanuelle Rivard par téléphone au 418 893-5837, poste 102, ou au 1 877 593-5837 (sans frais) ou par courriel au [email protected] Il est aussi possible de suivre la page Facebook de l’éveènement (@SalonEmploiTemiscouata) et de consulter la page Web (accesemploi.org/salonemploitemiscouata).

L’organisation du Salon de l’emploi de Témiscouata a été confiée à Service Accès-Emploi par une Table ad hoc de partenaires avec la collaboration du Bureau de Services Québec de Témiscouata-sur-le-Lac. Soulignons également la participation de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, du Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata, de la Société d’aide au développement de la collectivité de Témiscouata et de la Municipalité régionale de comté de Témiscouata.

Le Salon de l’emploi de Témiscouata s’inscrit dans le cadre des activités de l’emploi du Bas-Saint-Laurent qui se tient du 17 février au 27 mars 2020. Au cours de cette période, une grande variété d’activités sera proposée à la population, aux chercheurs d’emploi et aux employeurs.