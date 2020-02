Le service de production de rapports d’impôts est de retour cette année grâce à l’engagement de 25 bénévoles. Du 3 mars au 10 avril, les rendez-vous se tiendront à l’Unité Domrémy (4 rue de Gaspé) à Rivière-du-Loup.

Les citoyens de Saint-Cyprien, Saint-Arsène, Saint-Épiphane, L’Isle-Verte, Saint-Hubert et Saint-Antonin seront heureux d’apprendre qu’un bénévole se déplacera dans leur communauté pour les rencontrer sur place. Quelques résidences pour ainés seront aussi visitées.

Le service est offert à faible cout (10$/personne) et il s’adresse aux personnes à revenu modeste. Les conditions d’admissibilité sont simples : habiter la MRC de Rivière-du-Loup et disposer d’un revenu familial (pour un couple sans enfant) inférieur à 30 000 $. Pour une personne seule, le revenu maximal est de 25 000 $. Le seuil est haussé de 2 000 $ pour chaque enfant à charge. Seuls les rapports pour l’année 2019 seront acceptés. Les situations suivantes ne sont pas admissibles : personne décédée en cours d’année, faillite personnelle, travailleur autonome, gain ou perte en capital, revenus d’intérêts excédants 1000 $, revenus de location et d’entreprise.

Faire sa déclaration d’impôt est une démarche obligatoire et ne pas la produire peut mener à des inconvénients importants. Les bénévoles compétents et formés par l’Agence de revenu du Canada et Revenu Québec sont heureux d’aider les personnes à s’y retrouver. Les déclarations sont produites avec un logiciel et envoyées aux gouvernements par internet.

L’inscription est obligatoire et débutera le 24 février. Il suffit de composer le 418 867-3130, poste 211.

En terminant, le Centre d’action bénévole des Seigneuries remercie ses partenaires : l’Unité Domrémy, l’Office régionale d’habitation de Rivière-du-Loup, la Villa Rose des Vents et les administrations municipales. Leur ouverture témoigne des valeurs d’entraide et de collaboration qui se vivent au sein du milieu communautaire de notre région.