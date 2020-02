Formation gratuite sur la médiation citoyenne

Équijustice Rivière-du-Loup invite la population à participer à leur prochaine formation de base en médiation citoyenne. Cette formation s’adresse aux personnes intéressées à accompagner des gens vivant des situations de conflit en facilitant la communication entre les parties.

Cette formation aura lieu à Rivière-du-Loup et sera offerte sur trois jours, soit le jeudi 20 février, le mercredi 26 février ainsi que le mercredi 11 mars prochain. La formation en médiation citoyenne est offerte gratuitement.

La formation s’adresse aux personnes intéressées à agir en tant que médiateur citoyen au sein de l’équipe de médiateurs qui offrent des services à travers le KRTB. Tous les médiateurs citoyens sont formés et supervisés par des intervenants d’Équijustice Rivière-du-Loup.

Les médiateurs citoyens sont des personnes qui croient en la capacité des gens de reprendre du pouvoir sur leur situation. Ce rôle n’exige pas d’avoir une formation académique spécifique ou un parcours professionnel particulier. En fait, on recherche surtout un profil de personne ayant certaines aptitudes et partageant certaines valeurs, par exemple : impartialité, non-jugement, ouverture d’esprit, capacité de créer un lien, capable d’écoute attentive, d’être empathique et de travailler en équipe.

Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez faire une réelle différence pour votre communauté, contactez Marie-Christine Drisdell au 418-867-4083.