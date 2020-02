Immigrer, du rêve à la réalité avec Maryse Rancourt et Cynthia Le Deroff

Le 29 janvier, à l’Hôtel Universel, Maryse Rancourt et Cynthia Le Déroff de l’entreprise Tchin Tactic ont livré un témoignage fort inspirant devant les membres de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, le tout, dans le cadre du deuxième Grand Déjeuner McCafé de la saison.

C’est dans une formule intime que Cynthia a raconté les détails du processus d’immigration par lequel elle est passée depuis son arrivée à Rivière-du-Loup en 2017. Originaire de France, Cynthia est venue terminer ses études au Québec et ce n’est qu’après une année de travail pour l’entreprise Tactic Design, pilotée par Maryse Rancourt, que des difficultés reliées au processus d’immigration se sont pointées.

Ce long parcours a été parsemé d’embûches, dont des refus et bien de la paperasse à remplir. Le dénouement heureux de cette histoire a été possible grâce aux circonstances politiques, à la stratégie de communication mise en place et à l’appui des médias.

Outre ces démarches, une mobilisation de plusieurs personnes a été déterminante. «Dans tous les cas d’immigration, l’implication de l’employeur est fondamentale», affirmait Maryse Rancourt. De plus, les services du CLD de la région de Rivière-du-Loup ont grandement facilité les démarches et encore une fois fait la différence. Cynthia peut aujourd’hui espérer recevoir d’ici quelques années sa résidence permanente.

Les Grands Déjeuners McCafé sont l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec des dirigeants d’entreprises qui acceptent de partager aux membres de la Chambre de commerce leurs bons et moins bons coups sous un thème précis.

Inscrivez-vous dès maintenant au prochain déjeuner qui se tiendra le 26 février. Sous le thème «Découvrir des candidats qualifiés à l’étranger», Mickael Ouellet de l’entreprise Alcide Ouellet et Fils viendra vous raconter comment il a déniché la perle rare outre-mer. Pour vous inscrire, rendez-vous au www.monreseaurdl.com.