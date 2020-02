Saint-Alexandre-de-Kamouraska encourage ses citoyens à utiliser le bac brun

Les coûts de traitement des matières résiduelles augmentent constamment et la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a décidé de prendre les choses en main en faisant la promotion du bac brun.

Pour le québécois moyen, plus de 80 % des résidus générés à la maison ne sont pas des déchets, pourtant plus de 65 % sont jetés à la poubelle. La Municipalité est d’avis que chaque citoyen peut donner un coup de main à l’environnement et au contrôle des coûts juste en choisissant le bon bac.

Depuis déjà quelques mois, diverses chroniques sont publiées afin d’éduquer la population sur l’utilisation des différents bacs et les matières recyclables et compostables. Le fameux bac brun en répugne quelques-uns, mais plusieurs trucs et astuces sont disponibles sur le site Internet de Co-Éco afin d’en faciliter l’utilisation et de maximiser la quantité de matières putrescibles envoyée à l’usine de biométhanisation.

Les Alexandrines et Alexandrins ont aussi pu recueillir de l’information auprès d’un kiosque de Co-Éco lors d’un festival l’été dernier. En ce début d’année, la Municipalité a décidé de faire connaître les sacs de plastique compostables, disponibles dans plusieurs commerces de la région, en les distribuant gratuitement lors d’événements.