Le Komodo, un projet rassembleur et innovant au Pavillon-de-l’Avenir

Le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir travaillera sur un projet bien particulier pour les trois prochaines années. Les élèves de tous les programmes de formation seront impliqués pour concevoir le Komodo, un véhicule d’aventure extrême qui servira à terme à faire la promotion de leur établissement d’enseignement.

L’expertise des entreprises de la région Kostom Konseil, Kostom Performance et Norva véhicule d’aventure seront mises à contribution tout au long du processus de modification du véhicule pour ce partenariat public-privé. Le camion, un GMC T7500 à moteur diesel a été rapatrié la semaine dernière et installé dans les ateliers d’Entretien d’équipement motorisé.

Le directeur du CFP Pavillon-de-L’Avenir Benoit Ouellet indique qu’il s’agit d’une approche qui permet de mobiliser toutes les sphères de la formation professionnelle autour d’un seul et même objectif. «C’est un projet novateur, concret et motivant pour les élèves. Il permettra de stimuler la persévérance scolaire et de susciter un sentiment de fierté et d’appartenance», a-t-il commenté.

La réflexion autour du véhicule Komodo et du projet «En route vers l’avenir» a débuté il y a environ huit mois. Les instigateurs voulaient trouver une façon de faire rayonner le Pavillon-de-L’Avenir au dehors des frontières de la région, tout en permettant aux étudiants de s’impliquer dans cette démarche. Le projet s’articule autour de trois valeurs principales : l’innovation, la fierté et la collaboration.

«On voulait donner de la fierté aux gens de travailler sur du concret, et que ce soit une source de valorisation. C’est comme cela que nous sommes arrivés avec l’idée d’un véhicule extrême d’aventure», précise Joseph Éric Tremblay, formateur au CFP et entrepreneur. Le budget pour l’escapade devra être planifié, des livres de recettes devront être élaborés pour l’aventure, et les étudiants du domaine de la santé mettront la main à la pâte pour préparer une trousse de survie.

Dès septembre 2020, les étudiants commenceront concrètement à travailler sur ce projet, et s’affaireront à remettre à niveau les éléments mécaniques du véhicule. Lors des deux années suivantes du Komodo, le module habitable sera élaboré et installé sur la structure du camion. Les composantes électriques, solaires, la plomberie, la structure, les meubles, tout sera confectionné directement au Pavillon-de-L’Avenir par les familles afin qu’il soit complètement autonome. Les responsables démontrent déjà de l’intérêt afin de participer à des expositions de véhicules récréatifs de grande envergure et des tournées promotionnelles afin de faire connaitre le centre de formation professionnelle de Rivière-du-Loup.