Remise de diplômes pour les pompiers du Kamouraska

Dix-huit pompiers du Kamouraska ont reçu leur diplôme de Pompier 1 ou Officier non urbain le 23 janvier à l’édifice Claude-Béchard de Saint-Pascal en présence des différents directeurs des services incendie, de plusieurs élus et de membres de leur famille.

Parmi eux, 10 pompiers ont été certifiés Pompier 1. Il s'agit de Dany Gagnon, Steve Kirouac, Martin Dale pour la KamEst, Sylvain Dubé à titre honorifique pour la KamOuest et Vincent Bérubé, William Gaudreau, Mathieu Desjardins, Keven Bernier, Maxime Castonguay et Étienne Levesque de La Pocatière.

Huit pompiers ont quant à eux été diplômés de la formation d’Officier non urbain. Ce sont Francis Boucher et Mario Hains de la KamEst et Hugo Bélanger, Richard Boucher, Nicolas Castonguay, Albert Dubé, Normand Hudon et Stéphane Pelletier de La Pocatière.

«Choisir de devenir pompier aujourd’hui demande beaucoup d’implication et de rigueur. Cela demande aussi de la compréhension et du soutien de la part des employeurs mais aussi et surtout de la part des conjoint(e)s et enfants. Avec cette soirée, nous tenions donc à reconnaitre et honorer le dévouement et les efforts de ces 18 pompiers qui sont essentiels pour assurer la sécurité de nos municipalités», déclare Jean Dallaire, préfet suppléant de la MRC de Kamouraska lors de l’évènement du 23 janvier. Plus d’information sur la sécurité incendie au Kamouraska sur la page Facebook Incendie MRC Kamouraska.