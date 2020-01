Accès gratuit à une nature amusante et apaisante

L’accès au parc national du Bic sera entièrement gratuit le samedi 25 janvier à l’occasion de la quatrième édition de la Journée d’hiver Sépaq. Ce rendez-vous incontournable rassemblera cette année encore tous les éléments qui ont fait son succès : des territoires sans pareils, des activités et des animations spéciales, du prêt d’équipement, une neige abondante, des sourires et des joues rouges à profusion.

Le parc national du Bic recèle une nature d’une beauté exceptionnelle que l’on peut explorer et s’approprier à travers une multitude d’activités passionnantes. Il n’y a pas meilleure façon de s’amuser en famille ou entre amis et de développer de saines habitudes de vie que de prendre goût à jouer dehors », a déclaré la directrice du parc national du Bic, Myriam Lavallée.

Pour toute la famille

Une programmation spéciale qui s’ajoute à l’offre régulière a été concoctée par notre équipe afin de rendre cette journée encore plus festive pour tous. Ainsi, il sera possible, entre autres : de faire une randonnée guidée à raquettes sur le thème « Sur les traces de l’hiver » en compagnie d’un garde parc naturaliste, d’essayer du matériel de plein air avec notre partenaire Sports Experts, de participer à un concours de photo avec le Club de photographie de Rimouski et de bouger avec le programme d’excercices « Cardio-Fit famille sur neige » de Cardio Plein Air. Le tout dans un décor hivernal paradisiaque qui appelle à lâcher son fou en même temps qu’à s’en mettre plein les yeux.

Les visiteurs se verront remettre un autre accès gratuit pour l’établissement de leur choix cet hiver. Les jeunes de 17 ans et moins sont toujours admis gratuitement dans les parcs nationaux du Québec.

Pour la programmation complète : http://www.sepaq.com/hiver/journee