Journée des métiers : venez partager votre passion pour votre carrière

C’est le 18 février prochain, de 8 h 30 à 15 h, que se tiendra, au centre Bombardier de La Pocatière, la première édition de la Journée des métiers de l’École Sacré-Cœur. Cette activité vise à sensibiliser les élèves, de la maternelle à la sixième année, aux métiers et professions qui se retrouvent dans leur communauté.

En vue de faire de cet événement un franc succès, le comité organisateur lance un appel de candidatures. Que vous soyez professionnels, travailleurs, entrepreneurs ou même étudiants, vous êtes invités à venir partager votre passion pour votre carrière.

Pour la porte-parole du comité organisateur et responsable de l’organisme de participation des parents (OPP) de cette école primaire, Mme Valérie Bélanger, cette journée sera bénéfique aussi bien pour les élèves que pour tous les gens qui y prendront part.

«Il s’agit là assurément d’une belle occasion de susciter l’intérêt des jeunes envers le monde du travail et peut-être de recruter de la relève. En plus de favoriser la collaboration entre les parents bénévoles, l’équipe-école et les membres de la communauté, notre journée s’inscrit dans le cadre de l’approche orientante du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui, rappelons-le, encourage, de concert avec différents partenaires du milieu, la mise en place de services, d’outils et d’activités pédagogiques afin d’accompagner les élèves dans le développement global de leur identité.»

Toute personne de la communauté intéressée à ouvrir les horizons des jeunes en présentant son parcours professionnel, son travail, les défis qu’elle relève au quotidien lors de la Journée des métiers est invitée à communiquer avec le secrétariat de cette école primaire au 418 856-2823.