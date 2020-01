C’est avec un sourire que Dominique Michaud appuie la Maison de la Famille du Grand-Portage

La campagne des biscuits Sourire de Tim Hortons a permis d’amasser la somme de 12 427 $ pour la Maison de la Famille du Grand-Portage en 2019. Dominique Michaud, directrice générale des restaurants de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin, est au cœur de ce succès.

Son apport à cette campagne a d’ailleurs été souligné par son équipe le 11 janvier dernier. Le trophée qu’elle a reçu pour souligner la vente du plus grand nombre de biscuits Sourire dans un restaurant Tim Hortons au Bas-Saint-Laurent représente beaucoup pour elle. «Je suis extrêmement contente. Je veux sensibiliser les gens à la Maison de la Famille. On est trop individualiste maintenant, je suis une femme rassembleuse», a commenté Mme Michaud.

Cette employée des restaurants Tim Hortons est impliquée très activement dans cette campagne depuis trois ans. En plus d’en faire la coordination, on la vue effectuer de la livraison de biscuits Sourire ou dans le costume de la mascotte. «Mon but n’est pas de battre les autres (restaurants), mais qu’on investisse du temps pour cette cause», a-t-elle précisé. La campagne des biscuits Sourire sera de retour en septembre prochain pour une autre semaine intense. «On ne peut pas fonctionner sans bénévoles, ils étaient plus d’une dizaine cette année à donner un coup de main à nos employés. En 2020, une vingtaine ça aiderait. On devra faire à nouveau des biscuits la nuit, on n’aura pas le choix», a souligné Dominique Michaud.

La propriétaire des restaurants Tim Hortons, Sandra Savoie, a d’ailleurs confirmé que l’objectif en 2020 sera de 15 000 $, pour autant de biscuits vendus. «Il me reste six ans avant ma retraite, j’aimerais atteindre 20 000 biscuits», a pour sa part lancé Dominique Michaud.