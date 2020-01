Pour fêter la Saint-Valentin à Saint-Antonin

Fières des expériences vécues des dernières années, les bénévoles de la bibliothèque municipale de Saint-Antonin «Le Paradis du livre» sont heureuses de vous convier à la 4e édition de l’événement «Porto, chocolat et lettres d’amour !». Cette soirée, à saveur romantique, se veut un clin d’œil à la célèbre fête de l’amour.

Les participants, qu’ils soient en couple ou en solo, sont conviés le vendredi 14 février, dès 20 h, à la bibliothèque municipale située au 261 rue Principale à Saint-Antonin. Une soirée où plusieurs sens seront stimulés pour laisser place à l’imagination et aux fantasmes.

Au programme de la soirée ; quatre services de chocolats fins et de portos choisis spécialement pour l’occasion. Sylvain Dionne animera la soirée sur le thème des «lettres d’amour». D’un survol historique à l’évolution subie par les nouvelles technologies, aux étapes pour écrire la parfaite lettre d’amour, nous espérons que les participants seront inspirés pour écrire à leur tour quelques mots doux à l’être cher. Il y aura également quelques lectures coquines.

De nos jours, nous n’avons plus vraiment tendance à utiliser du papier lorsque nous souhaitons écrire à quelqu’un. Nous préférons d’autres options plus rapides comme le courriel ou les messages textes. Cette soirée permettra de renouer avec le romantisme et cette pratique ancestrale de l’histoire de l’humanité.

À noter qu’un cout de 10 $ par participant est demandé et qu’il faut s’inscrire à l’avance. Également, l’activité s’adresse aux 18 ans et plus. Vous pouvez consulter l’affiche sur le site internet de la municipalité de Saint-Antonin à l’adresse suivante : www.municipalite.saint-antonin.qc.ca ou sur la page Facebook de la municipalité de Saint-Antonin. Pour de plus amples informations, contactez Virginie Ruel au 418 862-1056 poste 17.