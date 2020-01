22e Défi Vélo Plein Air pour l’Association du cancer de l’Est du Québec

Les 4 et 5 juillet, le Défi Vélo Plein Air organisé au bénéfice de l’Association du cancer de l’Est du Québec sera de retour pour une 22e année consécutive, dans un grand effort de solidarité visant à soutenir les personnes touchées par le cancer de notre région. La présidence d’honneur de cet évènement cycliste réputé a été confiée pour une deuxième année consécutive à Pierre Blier, huissier de justice et participant de longue date.

Adeptes de vélo, faites l’expérience du Défi Vélo Plein Air qui voyagera cette année à travers les régions de Rimouski-Neigette, Les Basques et Rivière-du-Loup. Le comité organisateur vous prépare trois défis et autant d’occasions de contribuer à la cause. Essayez le nouveau trajet de 257 kilomètres permettant de relier la boucle Rimouski – Rivière-du-Loup – Rimouski sur deux jours (avec un coucher à Rivière-du-Loup). Envie de joindre le groupe, mais pour une journée seulement? Soyez du trajet de 118 kilomètres reliant Rivière-du-Loup à Rimouski en une journée. Vous rêvez d’un circuit tout en douceur qui vous permettra vous aussi d’appuyer la cause? Participez au troisième trajet de 14 km destiné tout spécialement aux familles (le 5 juillet, en début d’après-midi, sur les pistes cyclables de Rimouski).

Afin d’assurer la sécurité des cyclistes sur la voie publique, le comité organisateur veillera à ce que ces derniers circulent en pelotons. Ils seront guidés par des encadreurs d’expérience et escortés de véhicules dûment identifiés. Durant le trajet familial, les vélos patrouilleurs de l’Association Rimouski Ville Cyclable dirigeront les participants et s’assureront qu’ils empruntent en tout temps le réseau de pistes cyclables.

Inscrivez-vous dès maintenant en visitant defivelopleinair.org. Inscrivez-vous d’ici au 15 avril aux circuits de 257 kilomètres et 118 kilomètres, et courez la chance de remporter un cyclomètre Lezyne Mega XL GPS d’une valeur de 389 $. Les inscriptions au trajet familial sont exclues de ce concours. Pour plus d’information, contactez Mélissa Fillion au 418 724-0600, poste 2004 | 1 800 463-0806 ou [email protected]