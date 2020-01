Huit paroisses des Basques se regroupent, encore cette année, pour mettre sur pied une loterie pastorale. Les paroisses de Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Cyprien, Saint-Clément, Saint-Médard, Sainte-Rita, Trois-Pistoles, Saint-Mathieu et Saint-Éloi unissent leurs efforts dans cette activité de financement qui leur permettra de se partager plus de 50 000 $.

Initiée il y a treize ans par les cinq paroisses du Secteur pastoral des Belles-Vues, la loterie pastorale des Basques réunie maintenant huit paroisses de la MRC des Basques qui souhaitent maintenir les services dans leur paroisses et pour qui la recherche de financement est un enjeu majeur.

Ce sont 2 400 billets qui ont été mis en vente, chacun au cout de 30 $. Ainsi de nombreux bénévoles issus de chacune des paroisses participantes sillonneront les rues des Basques au cours des prochains semaines pour vous offrir des billets. Notez qu’il est également possible de se procurer des billets auprès des marguillers et des bureaux de chacune des paroisses. Les billets peuvent être achetés seul ou en groupes. Lors du tirage, qui aura lieu le 8 mars 2020 à 12 h 45 au Centre colombien de Trois-Pistoles, ce sont plus de 17 prix en argent pour une cagnotte de 14 000 $ qui seront remis.

Cette loterie permettra aux huit Fabriques participantes de se répartir plus de 52 000 $, ce qui représente une aide financière très importante qui leur donne la chance de poursuivre leurs activités. Le profit de chaque billet vendu revient à la Fabrique qui en a fait la vente, l’achat d’un billet est donc une aide directe et précieuse à votre fabrique. Ainsi la loterie permettra aux différentes Fabriques de recueillir les sommes suivantes : Saint-Jean-de-Dieu 12 000 $, Saint-Cyprien 8 100 $, Saint-Clément 3 500 $, Saint-Médard 1 500 $, Sainte-Rita 2 000 $, tandis que Trois-Pistoles récoltera 18 500 $, Saint-Mathieu 4 300 $ et Saint-Éloi 2 100 $. Cet argent permettra aux fabriques d’assumer plusieurs dépenses et leur donne un sérieux coup de pouce financier.

Faut-il rappeler que le nombre décroissant de paroissiens pose un défi de taille pour tous les conseils de Fabrique. Cette loterie constitue un autre mode de financement pour mener à bien leur mission, celle de bien gérer les affaires de la paroisse tout en préservant ses biens et en offrant la possibilité de vivre sa foi. Merci de bien accueillir les bénévoles qui vous offriront des billets.