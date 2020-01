Cocktail météo prévu au Bas-Saint-Laurent ce weekend

Un système dépressionnaire est attendu sur le Québec les 11 et 12 janvier, et touchera les secteurs du Kamouraska, du Témiscouata, de Rivière-du-Loup et des Basques. Des quantités significatives de neige (entre 10 et 30 centimètres) sont prévues pour ce weekend.

Selon le bulletin météorologique d’Environnement Canada, le dimanche, les précipitations pourraient s’intensifier et varier du grésil à la neige par secteurs. On peut s’attendre à des conditions routières difficiles à partir de samedi soir. Des rafales de vent soufflant entre 60 et 80 kilomètres à l’heure sont aussi prévues, ce qui pourrait causer de la poudrerie. La trajectoire suivie par ce système dépressionnaire affectera la quantité et le type de précipitations qui s’abattront sur la région. Un mélange de neige et de pluie devrait tomber au Bas-Saint-Laurent.

Une surveillance accrue du réseau routier sera effectuée par le ministère des Transports du Québec. Les usagers de la route devront faire preuve d'une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions routières. Les opérations d’entretien du réseau routier seront adaptées en fonction de la nature et de l’intensité des précipitations.