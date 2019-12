Vingt-quatre heures de jeux pour la prévention du suicide

Quatre amis de Rivière-du-Loup et Rimouski ont eu une idée originale et divertissante afin d’amasser des fonds pour l’Association québécoise de prévention du suicide. Le 29 décembre, Simon Desjardins, Keven Deschênes, Laurent Laperrière et Dominic Fortin Vézina passeront 24 heures consécutives à jouer à des jeux. Le tout sera diffusé en direct en ligne sur la plateforme Twitch.

Le site web twitch.tv permet à la fois de faire des dons à cette équipe et de clavarder avec les joueurs simultanément. Pour les quatre amis, la période des Fêtes était propice pour organiser une telle levée de fonds en ligne.

«Ça fait un bout qu’on voulait organiser quelque chose comme ça. J’ai quelques amis qui ont été touchés de très près par le suicide au cours de la dernière année. C’était important pour nous de donner pour cette cause», explique l’un des instigateurs de cet évènement, Simon Desjardins. Ils seront rejoints au cours de leur marathon de 24 heures par Bobby Deschênes, Jean-Philippe Damha, Dany Dumont et Martin Dubé.

Le groupe s’est fixé un objectif de 1 000$ à remettre à l’Association québécoise de prévention du suicide. Plus de 800$ en prix de présence seront remis pendant cet évènement, grâce aux partenaires qui participent à cette initiative, À qui le tour?, la Boutique du Jouet, Docteur Phone, Guru, Imaginaire et Premier Tech. «Nous avons eu une très grosse réponse de la part des partenaires que nous avons approchés. C’est bien au-delà de ce qu’on espérait», complète Simon Desjardins.

Le 24 heures de jeux sera diffusé dès midi le 29 décembre sur le site web Twitch.tv/xNishinga. Tous les dons seront remis à l’Association québécoise de prévention du suicide. Pour plus d’information sur cet initiative, il suffit de cliquer sur ce lien : https://www.facebook.com/events/448594015826427