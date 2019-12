L’Allocation famille sera bonifiée dès janvier 2020

Dès le 1er janvier, l’Allocation famille sera bonifiée pour près de 679 000 familles. Cette bonification, annoncée par le gouvernement du Québec en novembre lors du Point sur la situation économique et financière du Québec, permettra aux familles visées de recevoir en moyenne 779 $ de plus par année. Les autres familles verront aussi leur montant augmenter avec l’indexation de 1,72 % du régime d’imposition des particuliers.

Dorénavant, les familles recevront la même somme pour chaque enfant, peu importe son rang dans la famille. Les parents recevront donc un montant annuel se situant entre 1 000 $ et 2 515 $ par enfant. Les sommes versées à titre d’Allocation famille, de supplément pour enfant handicapé, de supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels et de supplément pour l’achat de fournitures scolaires seront indexées de 1,72 % au 1er janvier.

Rappelons que l’Allocation famille est une aide financière versée par Retraite Québec aux familles qui résident au Québec et qui ont au moins un enfant de moins de 18 ans à leur charge. Le montant varie en fonction du revenu familial, du nombre d’enfants à charge, du fait que l’on soit avec ou sans conjoint et du nombre d’enfants en garde partagée.

«Les familles sont au cœur des priorités de notre gouvernement et nous respectons notre engagement, et ce, deux ans plus tôt que prévu. Nous avons toujours dit que nous remettrons de l’argent dans le portefeuille des Québécois et c’est ce que nous faisons en posant ce geste majeur, qui touchera plus de 679 000 familles. Il s’agit d’une démonstration claire que nous voulons améliorer leur qualité de vie. Cette aide additionnelle de près de 533 millions de dollars par année s’ajoute à la bonification de 250 millions de dollars annoncée l’an dernier», a mentionné Mathieu Lacombe, ministre de la Famille.