Le nouveau chalet de ski de fond de Saint-Ludger est inauguré

Le vendredi 20 décembre, les représentants de la Ville de Rivière-du-Loup ont procédé à l’inauguration officielle du nouveau chalet de ski de fond de Saint-Ludger. Ces nouvelles installations ont été aménagées à la suite d’un investissement de plus de 170 000 $.

Le chalet existant auparavant présentait d’importantes problématiques. Outre l’aspect visuel, des problèmes de structure liés à sa portance, mais aussi des manques au niveau de la ventilation et de l’isolation ont été révélés.

«C’est assez exceptionnel pour une ville d’avoir une piste de ski de fond dans un tel environnement. À deux pas à peine du noyau urbain, tout en permettant à ses utilisateurs de vite s’enfoncer en forêt et d’en vivre pleinement la quiétude. L’ouverture aujourd’hui de ce nouveau chalet est une nouvelle fort réjouissante, alors qu’il permettra de mieux desservir les nombreuses personnes qui viennent ici. Le service, qui repose sur l’implication bénévole, est un atout qui profite à l’ensemble de la communauté», a mentionné la mairesse Sylvie Vignet.

Rappelons que plus de 400 membres fréquentent le chalet pour s’adonner au ski de fond, une donnée qui ne comptabilise ni les skieurs occasionnels, ni les amateurs de raquette, ni non plus ceux de vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), deux disciplines dont l’engouement croit sans cesse.

«Aujourd’hui, cette démarche vient mettre en lumière le fruit d’un travail de plusieurs décennies de la part d’un groupe de citoyens investis dans leur communauté. Voilà plus de 30 ans que les gens de Saint-Ludger, avec l’appui de l’ancien comité des loisirs, animent le lieu, par l’entretien hivernal de sentiers pour la pratique du ski de randonnée», a poursuivi le conseiller municipal Nelson Lepage, président de la Corporation des loisirs Rivière-du-Loup.