Campagne sur la valorisation et la sécurité des sentiers de motoneige

Après une première année de diffusion, la Fédération de l’Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent (UPA), la Fédération des clubs de motoneige du Québec (FCMQ) et Tourisme Bas-Saint-Laurent unissent leur voix pour réaffirmer l’importance de la sécurité dans les sentiers de motoneige et la valorisation des accès aux terres agricoles.

Il est important que les motoneigistes-touristes autant que les Bas-Laurentiens soient sensibilisés de la fragilité des accès aux sentiers de motoneige bien balisés et entretenus par les bénévoles des clubs de motoneige sur les 1 800 km de sentiers du Bas-Saint-Laurent.

Cette campagne a donc pour but de conscientiser les motoneigistes à la protection et au respect des sentiers de motoneiges qui sont balisés et identifiés selon les droits de passage accordés gratuitement par les producteurs agricoles de la région sur leurs terres ou plantations.

Une vidéo est projetée sur des cadres numériques offerts aux 10 clubs de motoneigistes participants à cette campagne de 3 ans et partagée sur toutes les plateformes sociales et numériques des 3 organismes partenaires. Trois messages sont mis de l’avant dans cette vidéo :

Le Bas-Saint-Laurent bénéficie d’un enneigement naturel abondant qui favorise la pratique de la motoneige sur 1 800 kilomètres de sentiers bien entretenus et sécuritaires.

Le réseau de sentiers est rendu possible grâce à une collaboration étroite entre motoneigistes et propriétaires fonciers, dont les producteurs agricoles. Ce partenariat permet aux motoneigistes de pratiquer leur activité en toute sécurité grâce à une signalisation efficace et dans le respect des droits de passage et des terrains privés.

TOURISME

Pour Tourisme Bas-Saint-Laurent, l’industrie de la motoneige au Bas-Saint-Laurent est importante puisqu’elle génère à elle seule près de 21 M$ de retombées économiques chaque année. «Avec la quantité de neige que la région reçoit chaque hiver, la clientèle ontarienne et américaine est de plus en plus présente au Bas-Saint-Laurent. Nous sommes souvent le point de départ pour de grandes randonnées de plusieurs jours. D’où l’importance d’avoir un réseau de sentiers de motoneiges en bonne santé, bien structuré et harmonieux avec tous les acteurs en jeu», affirme Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Pour la FCMQ, ce projet s’inscrit dans le cadre d’une sensibilisation au respect des propriétaires fonciers et particulièrement des producteurs agricoles. « Ce projet, nous l’espérons, permettra aux motoneigistes de comprendre la réalité de nos producteurs agricoles. De plus, le respect de ces propriétés privées permet aux motoneigistes de visiter le Bas-Saint-Laurent de façon exceptionnelle et unique. C’est un privilège accordé aux motoneigistes afin de vivre une expérience enrichissante. Circuler dans les sentiers, c’est aussi circuler en toute sécurité», mentionne Denis Langevin, responsable régional, Fédération des Clubs de motoneige du Québec – Bas-Saint-Laurent.

La Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent appuie cette initiative qui a permis d’améliorer la cohabitation entre les producteurs agricoles et les motoneigistes.

Rappelons que ce projet de 20 000$ a été financé grâce à la collaboration de Tourisme Bas-Saint-Laurent, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec – Clubs régions du Bas-Saint-Laurent, la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et ses partenaires, soit la Coop Agriscar, La Coop Avantis et la Coop Purdel.