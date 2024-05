Des changements majeurs au menu de la Fromagerie des Basques

La Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles, qui célèbre son 30e anniversaire cette année, n’entend pas se reposer sur ses lauriers en 2024. Des projets d’expansion sont déjà en cours, avec des améliorations prévues dans les infrastructures existantes et une automatisation croissante de l'entreprise. Cerise sur le sundae, on annonce le retour de la poutine et de la crème molle.

Pour marquer le coup, deux kiosques saisonniers s’installeront dans la cour du Resto des Basques. À la première fenêtre, les résidents de la région et les voyageurs de passage pourront déguster leur plat estival préféré, garni avec les réputés grains qui font «kwick-kwick». À la deuxième, des cornets de crème molle et d’autres plaisirs glacés seront servis. Une terrasse sera aménagée afin que les clients puissent savourer sur place ces délices chauds ou froids, avec une vue sur le fleuve.

Quant au Resto de Basques, la direction de la fromagerie annonce sa fermeture définitive. La bâtisse du restaurant, construite en 2016, ne restera pas vacante longtemps, car dès l'an prochain, la boutique de produits frais traversera l’intersection et s'y posera. L’espace libéré permettra à l’entreprise d’accroitre sa production.

«L’objectif est de doubler la production de fromage sur une échelle de 10 à 15 ans», mentionne Annie Levesque, directrice générale de la Fromagerie des Basques. […] Avec les infrastructures qu’on a, on ne peut plus augmenter [la production]. On est vraiment à capacité maximale.»

En saison estivale, cette dernière devait, à contrecœur, refuser des clients, des restaurateurs. «On a de la demande, mais on n’est pas capable de tout honorer […] On ne veut plus les refuser», ajoute Mme Levesque.

Soulignons que le bâtiment de la Fromagerie des Basques a, depuis ses débuts, dû subir des travaux d’agrandissement à plusieurs reprises. «Il y a beaucoup de départements [dont certains qui se partagent le même espace]. Il y a la boulangerie, la pâtisserie [ainsi que le comptoir de sandwicheries et de mets préparés]», raconte la directrice générale.

L’été prochain, l’ensemble de ces départements seront déplacés de l’autre côté, soit à l’intérieur du bâtiment qui logeait le restaurant et le bar laitier. «C’est neuf. C’est fait en “L”. C’est vaste. C’est magnifique», lance Annie Levesque.

Ainsi, les activités pour la clientèle seront désormais concentrées du côté nord. Quant à l’usine, cette dernière restera au même endroit et sera agrandie de l’intérieur.

Ces changements auront pour effet de considérablement réduire le trafic piétonnier à cette intersection. Selon la direction de la Fromagerie des Basques, les feux de circulation continueront néanmoins de sécuriser ce tronçon de route achalandé, où passent plusieurs milliers de voitures par jour en saison estivale.

Rappelons que le Resto des Basques avait suspendu ses activités pour une durée indéterminée le 17 octobre dernier.