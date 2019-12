Une période des Fêtes des plus agréables au Parc du Mont St-Mathieu

Malgré le redoux de la dernière fin de semaine, les conditions de ski s’annoncent excellentes pour la période des Fêtes au parc du Mont-St-Mathieu. L’excellent travail des équipes d’enneigement permettra d’offrir une couverture de neige parfaite sur tout le domaine skiable offert.

En effet c’est plus de 68 600 mètres cubes de neige qui ont été produits au cours des dernières semaines. Cette neige qui constitue une excellente couche de fond et offre une grande résistance au redoux a été entièrement recouverte de neige naturelle au cours des derniers jours, ce qui nous permettra d’offrir aux adeptes de sports de glisse des conditions de ski optimales.

Le Parc du Mont-St-Mathieu sera ouvert pour la période des Fêtes du 21 décembre au 5 janvier, à l’exception du 25 décembre et le 1er janvier. Plusieurs pistes, le parc à neige Premier Tech, la pente-école, les deux voies de glissade sur tubes ainsi que les sentiers de raquette seront ouvertes. Avec les précipitations de neige prévues au cours des prochains jours, il est fort à parier que d’autres pistes seront disponibles rapidement.

Le directeur général du Parc du Mont-St-Mathieu, François April, précise que cette saison de glisse s’annonce très belle grâce au travail des dameurs et de la qualité de l’enneigement de culture qui a permis de minimiser l’impact de la pluie reçue ces derniers jours. Il ajoute : «Nous sommes fins prêts à accueillir le flot d’achalandage auquel nous avons l’habitude d’avoir».

LE PÈRE NOËL S’ARRÊTE

Le vendredi 24 décembre, de 13 h à 14 h, le Père Noel fera une halte au bas des pentes et remettra des cadeaux et surprises aux enfants sages présents.

Les travaux d’installation de la nouvelle remontée mécanique respectent l’échéancier initialement prévu. Toutes les tours sont en place et les travaux de câblage sont terminés. Actuellement les travaux de raccordement électrique sont en cours et serait terminés début janvier. Avant la livraison prévue vers la fin janvier, une période de test et de rodage sera également nécessaire.

On se rappelle que la nouvelle remontée mécanique est de type téléski et nécessite un investissement de 1 250 000$. C’est avec fierté que le directeur général du Parc du Mont-St-Mathieu, monsieur François April, affirme que : «Ces travaux ont débuté au mois de septembre, permettront d’augmenter de plus de 30 mètres le dénivelé réel skiable et s’inscrivent dans un projet global d’investissement de 2,4 millions$ dont un développement de chalets d’hébergement accessibles à l’année à flanc de montagne».