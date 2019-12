Nouvelle convention collective chez Viandes du Breton

L’entreprise Les Viandes du Breton a annoncé qu’elle a conclu les négociations de la convention collective du secteur de l’expédition-réception, le 17 décembre par un vote favorable majoritaire des employés du département.

En plus de l’adaptation du contrat de travail à la réalité du secteur, cette entente octroie des augmentations de salaire totalisant 6.44% sur 2 ans. Elle permet également une bonification du régime de retraite, l’amélioration des mécanismes de formation et une flexibilité accrue dans l’attribution des heures supplémentaires et des affectations temporaires, pour une plus grande stabilité de la main-d’œuvre dans l’usine.

«Je suis très heureuse de l’entente que nous avons conclue avec nos employés de l’expédition-réception. Les négociations se sont déroulées dans un esprit d’ouverture et de collaboration, à l’image des relations patronales-syndicales qui ont été instaurées dans les dernières années», a souligné la directrice des ressources humaines, Charlie Michaud-Gauthier.

La signature de la convention collective, de même que les changements aux conditions de travail prendront effet en janvier 2020 jusqu’en septembre 2021, pour s’harmoniser avec l’échéance de la convention collective en cours des autres employés syndiqués de l’usine.