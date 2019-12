Sauvons l’Héritage 1 : une pétition en ligne est lancée sur le site de l’Assemblée nationale

Les citoyennes et les citoyens qui souhaitent appuyer la Compagnie de navigation des Basques et le maintien du lien fluvial entre Trois-Pistoles et Les Escoumins peuvent maintenant signifier leur appui en signant une pétition sur le site de l’Assemblée nationale.

Sous l’initiative d’Éric Dubois, membre du comité citoyen Sauvons l’Héritage, et en collaboration avec le député de René Levesque, Martin Ouellet, cette pétition sera en ligne jusqu’au 1er mars 2020. Les citoyennes et citoyens de partout au Québec peuvent la signer facilement en ligne, ou sur papier dans les commerces des Basques.

«Pour nous, cette pétition est un moyen privilégié pour démontrer l’appui des citoyennes et des citoyens à notre service de traverse. Le gouvernement de François Legault se drape souvent dans l’appui populaire pour justifier ses décisions; il devra trouver un nouveau récit pour justifier celle qui met en péril notre lien fluvial. En plus de mobiliser les gens des Basques et de la Côte-Nord, nous allons solliciter la solidarité des autres citoyennes et citoyens des régions périphériques du Québec. Aujourd’hui, ce sont les Basques qui goutent à la médecine caquiste. Qui sera la prochaine communauté à payer pour les mauvaises décisions de ce soi-disant gouvernement des régions?», commente Guillaume Legault, porte-parole du comité citoyen.

Le comité citoyen Sauvons l’Héritage, créé lors de l’assemblée citoyenne du 20 novembre 2019, regroupe des citoyennes et des citoyens qui se mobilisent pour assurer la survie de la traverse Trois-Pistoles- Les Escoumins.

Il est possible de consulter la pétition en cliquant sur ce lien : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8177/