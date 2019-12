François-Xavier et Marc-Antoine Bonneville rencontrent les membres de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

Le 4 décembre, à l’Hôtel Universel, les frères François-Xavier et Marc- Antoine Bonneville ont livré un témoignage fort inspirant devant une quarantaine de membres de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

C’est dans une formule «bonne franquette», Les Grands déjeuners McCafé, et sans micro que les frères Bonneville ont ouvert leur cœur et ont accepté de partager leur parcours de repreneurs de l’entreprise familiale Lepage Millwork. Leur père Guy en possède les rênes depuis 2001 et lègue tranquillement à ses deux fils la direction de l’entreprise.

Pendant 45 minutes, François-Xavier et Marc-Antoine ont généreusement partagé aux gens présents toutes les richesses et la chance qu’ils ont de pouvoir reprendre un fleuron comme Lepage Millwork. Ils ont aussi eu la grande humilité de partager aux membres tous les défis qu’engendrent au quotidien d’être associés, frères et meilleurs amis. Une conférence empreinte de simplicité et laissant une grande place aux échanges avec les participants.

Les Grands déjeuners McCafé sont l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec des dirigeants d’entreprises qui acceptent de partager aux membres de la Chambre de commerce leurs bons et moins bons coups sous un thème précis. Inscrivez-vous dès maintenant au prochain déjeuner qui se tiendra le 29 janvier 2020. Sous le thème «Immigrer, du rêve à la réalité», Maryse Rancourt et Cynthia Le Déroff vous raconteront leur histoire. Pour vous inscrire, rendez-vous au www.monreseaurdl.com.