Près de 10 millions de dollars versés aux producteurs de foin du Bas-Saint-Laurent

La Financière agricole du Québec a annoncé qu’elle fera un second paiement de près de 25 millions de dollars à 3 216 producteurs de foin et de pâturages dans le cadre du Programme d’assurance récolte. Le Bas-Saint-Laurent fait partie des régions les plus touchées avec une somme totale de 9,8 millions de dollars versée à 917 producteurs.

Ce second paiement comprend : un ajustement des indemnités pour le gel hivernal, les pertes de quantité et de qualité des 2e et 3e fauches, les pertes de quantité pour les pâturages et la valeur de remplacement pour les régions concernées.

Ce paiement porte à près de 34 millions de dollars le montant total versé aux producteurs de foin et de pâturages en 2019. Ces indemnités sont versées principalement en raison des dommages causés par le gel hivernal et le manque de pluie. Des analyses complémentaires se poursuivent pour certaines régions. Le Programme d’assurance récolte couvre 5 317 producteurs de foin et de pâturages en 2019 et 304 millions de dollars de valeurs assurées.

«La Financière agricole joue un rôle de premier plan dans la gestion des risques d’une entreprise agricole. Lorsque les récoltes de nos producteurs sont confrontées aux risques climatiques, le Programme d’assurance récolte intervient en atténuant les effets des pertes attribuables à ces évènements. Jusqu’à présent, ce sont près de 34 millions de dollars qui seront versés aux producteurs touchés, une somme importante afin de leur permettre de poursuivre leurs activités», a commenté Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec.