La ministre McCann annonce l’ajout de trois stations de dialyse à Rivière-du-Loup

En vue d’améliorer l’accessibilité des soins et des services pour les personnes souffrant d’insuffisance rénale dans la région de Rivière-du-Loup, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce un rehaussement du nombre de stations de traitement de dialyse.

Ainsi, trois stations supplémentaires seront bientôt installées au centre satellite d’hémodialyse de Rivière-du-Loup afin de répondre aux besoins ponctuels des usagers, ce qui portera le nombre total de stations à neuf.

Ce rehaussement est rendu possible grâce à l’octroi d’un montant récurrent de 206 000 $ qui permettra le financement des dépenses de fonctionnement et l’ajout d’un poste d’infirmière clinicienne. Un montant non récurrent de 68 000 $ est également accordé pour l’acquisition des appareils.

Notons que ces stations seront installées afin de répondre aux besoins immédiats et criants des usagers dans la région. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent déploiera éventuellement un plan pour augmenter la capacité du centre satellite de Rivière-du-Loup en élargissant les plages de traitement le soir et à six jours par semaine.

«Notre gouvernement a à cœur de rapprocher les soins et les services de la population, en particulier pour les personnes atteintes de maladies chroniques comme une insuffisance rénale. Les services de dialyse sont essentiels pour de nombreuses personnes, et je veux m’assurer que ces traitements sont facilement accessibles. Cet ajout de trois chaises de dialyse à Rivière-du-Loup en est une démonstration concrète», a mentionné Mme McCann.

«Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les personnes de notre région qui doivent recevoir des traitements de dialyse et qui sont présentement en attente. Ces usagers souhaitent recevoir leurs soins à proximité de leur domicile et de leurs proches, et je suis très sensible à leur situation. Je tiens à remercier la ministre McCann pour son écoute», a pour sa part indiqué Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup – Témiscouata.