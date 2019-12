Le député Maxime Blanchette-Joncas est officiellement assermenté

Le nouveau député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a prêté serment le 2 décembre dernier au cours d’une cérémonie au Parlement d’Ottawa. Il était accompagné de ses proches pour l’occasion.

«Ce fut une très belle journée. Je me suis présenté à la Chambre des communes pour y être assermenté et prendre les photos officielles. Pour moi, il s’agissait d’un moment important qui rappelle au député ses engagements envers les citoyens et les responsabilités qu’il doit maintenant assumer. J’ai également pu prendre possession de mes bureaux à Ottawa», a-t-il affirmé.

Maxime Blanchette-Joncas explique que le travail en circonscription est bien entamé et qu’il a déjà pris part à des rencontres avec différents organismes de la circonscription. Il amorcera officiellement cette semaine ses fonctions de porte-parole pour les dossiers de comptes-publics, de tourisme et de la voie maritime du Saint-Laurent, alors que les travaux parlementaires débuteront ce jeudi 5 décembre.

«Le travail au Parlement est essentiel pour défendre les intérêts du Québec et ceux de nos régions. Je suis fin prêt à amorcer cette partie importante de mes fonctions au sein de mon caucus», ajoute le député du Bloc québécois.