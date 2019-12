Denis Lagacé sera le nouveau directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup

Directeur général par intérim depuis aout dernier, Denis Lagacé a été promu au poste de directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup. Une résolution viendra officialiser le tout lors de la séance ordinaire du conseil le 9 décembre prochain. La prise d’effet sera toutefois rétroactive au 1er décembre.

M. Lagacé est bien au fait des tâches qui lui incombent, ayant été désigné directeur général par intérim à la suite du départ de Jacques Poulin, en aout 2019. Il cumulait par ailleurs les responsabilités de directeur du Service des ressources humaines, fonction qu’il occupait depuis 2006.

Le processus de dotation s’est échelonné sur plusieurs mois. Avec le concours de la firme de spécialistes Mallette volet acquisition de talents, le comité de sélection a pu trouver, au sein même de l’appareil administratif louperivois, un candidat de qualité, respecté par ses pairs et possédant une vision rassembleuse qui permettra à la Ville de regarder vers l’avenir en misant sur le potentiel humain de son organisation.

M. Lagacé a fait la preuve, à travers le processus de dotation, qu’il était le meilleur candidat pour occuper les fonctions inhérentes à ce poste-clé, tant par ses vastes connaissances de l’administration municipale, du personnel en fonction et des lois et règlements en vigueur que par ses indéniables qualités relationnelles et ses aptitudes de gestion maintes fois démontrées.

Détenteur d’un diplôme universitaire de deuxième cycle, il cumule 34 ans d’expérience dans l’administration municipale, notamment 10 ans comme directeur général de la municipalité de Saint-Épiphane, puis, comme directeur général de l’ancienne paroisse de Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup jusqu’aux fusions municipales de 1998. Il est donc à l’emploi de la Ville de Rivière-du-Loup depuis ce moment, soit plus de 20 ans.

Il est par ailleurs engagé dans plusieurs associations professionnelles, notamment à titre de président du regroupement Gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec. Il est entre autres membre du Comité des ambassadeurs de l’Office du tourisme et des congrès (OTC) de Rivière-du-Loup, membre de la Table citoyenne du Directeur général des élections du Québec et membre du comité aviseur en assurance collective de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).