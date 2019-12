Le Croc-Nature à l’expo des Fleurons 2019

Micheline Lanctôt, marraine du Croc-Nature de Saint-Simon, est fière que la Brigade verte ait été invitée à présenter une conférence au salon de l’horticulture et du paysage lors du gala annuel des Fleurons 2019, sur ce projet de transformation d’un terrain désaffecté en un espace champêtre et nourricier devenu une halte routière.

Cet évènement coincide avec la sortie de son dernier film: Une manière de vivre, le Croc-nature étant aussi une manière de vivre en harmonie avec la nature et la communauté. Rappelons que lors du gala des Fleurons 2018, le Croc-Nature a été finaliste dans les catégories verdissement et agriculture urbaine. Félicitations à la Brigade verte et longue vie à une manière de vivre.

Tout don pour ce projet qualifié d’extraordinaire par sa marraine peut être envoyé au comité de développement de Saint-Simon, 30 rue de l’Église, Saint-Simon, G0L 4C0.