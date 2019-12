Unik-Art victime de problèmes de livraison avec Postes Canada

À l’approche de Noël, Sébastien Toussaint a perdu le sourire quand il se rend au bureau de poste de L’Isle-Verte à tous les jours pour y expédier ses petits colis à ses clients, en fait des lettres postales contenant le fruit de son travail d’artisan.

«Entre le 7 et le 15 novembre, quatre de mes envois sont revenus ici au bureau de poste de L’Isle-Verte. De plus pour d’autres, les délais de livraison sont beaucoup plus long que la normale, jusqu’à 20 jours parfois», a expliqué le propriétaire d’Unik-Art.

L’artisan du bois bénéficie d’une excellente renommée avec des créations qui se veulent usuelles et originales. Certaines, uniques, de cet atelier de L’Isle-Verte ont été remises aux propriétaires d’équipes sportives de la NFL, de la NBA et de la MLB, plus précisément des planches à fromage décoratives sur lesquelles est gravé un logo. Unik-Art a également remporté le bronze du concours Le meilleur du Québec d’Etsy, célèbre plateforme marchande spécialisée dans l’artisanat et les articles «vintage», avec sa planche à fromage faite de merisier. Sébastien Toussaint a aussi fait fureur avec ses célèbres «hand spinners», ces petits bidules, véritables toupies à main, que les jeunes font tourner entre leurs doigts.

«Je vends un peigne à barbe sur ma boutique en ligne qui vaut 12 $ plus 2.50 $ pour l’envoi du colis par la poste lettre. Les objets en bois vendus sont pour la plupart en bas de 20 $, les clients ne souhaitent pas débourser de 10 à 12 $ supplémentaires pour un envoi avec suivi du colis», a expliqué M. Toussaint.

En utilisant la poste lettre, l’artisan vit beaucoup de stress avec ces retards répétitifs dans la livraison, voire carrément des retours au bureau de poste. «Pour une cliente de Québec, j’ai dû faire deux envois pour la même commande», a souligné Sébastien Toussaint. «J’ai effectivement reçu une commande en double, ç’a pris 20 jours pour recevoir l’envoi original, a confirmé Jennifer Bisson de Akroche Tatuk. Moi je ne pouvais pas envoyer mes articles à mes clients, beaucoup étaient mécontents. De plus, ça demande davantage de gestion de courriels.»

«Sur environ 100 colis, plus de 25 % de mes envois ont pris au-delà de 15 jours pour se rendre à destination. Personnellement, j’ai reçu des verres de contact provenant de La Pocatière, ils sont partis le 6 novembre et je les ai reçus le 20 novembre», a mentionné l’artisan de L’Isle-Verte.

IL SOUHAITE UNE SOLUTION

Plusieurs travailleurs autonomes et propriétaires de petites entreprises membres du même regroupement de vente en ligne (Etsy) situés dans d’autres régions du Québec vivent également ce genre de difficultés. Comprenant très bien que ses problèmes de livraison ne sont pas seulement un cas isolé, M. Toussaint se fait donc involontairement le porte-parole de toutes les petites entreprises auprès de Postes Canada. «J’aimerais ça savoir pourquoi, de plus en plus de mes clients sont mécontents contre moi. J’envisage même de fermer temporairement ma boutique transactionnelle de peur que mes colis ne se rendent pas à temps pour Noël», a-t-il indiqué.

«Pour la poste lettre il n’y a pas de délai de livraison garanti, de 3 à 5 jours devrait être la norme. Beaucoup de choses peuvent influencer la norme comme l’heure du départ, la température, un étiquetage incorrect et l’accumulation de délais dans la chaine de livraison», a noté Jean-François Gignac, chef de zone locale - Rivière-du-Loup de Postes Canada.

M. Gignac a mentionné que le service aux clients est l’une des deux priorités de Postes Canada, l’autre étant la santé et la sécurité de ses employés. Il entend donc accompagner le propriétaire d’Unik-Art pour trouver où se situe l’origine de ses problèmes. «On va faire un suivi auprès de M. Toussaint et on va trouver des solutions. C’est justement le type d’entreprises que l’on vise comme clientèle à Postes Canada. Nous avons 5 000 réceptions en poste lettre par jour ici (centre de tri de Rivière-du-Loup), des envois qui ne sont pas repérables comme les petits paquets», a-t-il mentionné.

UNE GROSSE PÉRIODE

Le commerce en ligne a fait un bond de géant au cours des dernières années. À Postes Canada, on prévoit avant Noël plus de 30 % d’augmentation du volume cette année par rapport à 2018. «Décembre représente le double en comparaison avec le mois d’aout. Seulement pour la ville de Rivière-du-Loup, nous livrons 4 000 colis dans une semaine en décembre, soit 800 colis par jour», a précisé Jean-François Gignac.

«Des plus gros sites transactionnels se sont adaptés à cette période en indiquant à leurs clients la limite (date) pour faire des achats et avoir une livraison avant Noël», a noté M. Gignac. En terminant, le chef de zone locale - Rivière-du-Loup de Postes Canada a lancé un message à la population en cette saison hivernale, soit de bien déneiger les entrées et les marches de leur résidence pour assurer la sécurité des facteurs.