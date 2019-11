Une autre diplômée du Cégep de Rivière-du-Loup récompensée

Lors de la 16e cérémonie annuelle de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) qui a eu lieu dernièrement à Laval, la diplômée en Gestion et intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup originaire de Rimouski, Érica Richard, a reçu le trophée Otium, prix Excellence du volet académique collégial.

Pour une 5e année consécutive, le Cégep voit une de ses diplômées remporter cette prestigieuse distinction. Ce prix, accompagné d’une bourse de 500 $, reconnait, aux niveaux collégial et universitaire, une étudiante ou un étudiant qui démontre au cours de ses études un intérêt pour le loisir municipal par ses travaux ou son implication.

Après un stage au Service loisirs, culture et communautaire à la Ville de Rivière-du-Loup, Érica Richard a reçu une opportunité d’emploi dans cette même organisation et y travaille en ce moment à titre de coordonnatrice à la culture.

Depuis la fin de ses études, elle a notamment prêté mainforte à la 24e édition du Concours intercollégial de sculpture sur neige et au festival Vues dans la tête de… Elle a également élaboré la programmation culturelle de la semaine de relâche et conçu le «Parcours fantôme» du Manoir Fraser, un rallye culturel estival qui allie comédiens et jeux de caches.

Par ses prix Excellence, l’AQLM vise à faire la promotion du loisir municipal et à reconnaitre ceux et celles qui y œuvrent. L’AQLM souligne ainsi les initiatives des municipalités et des arrondissements en loisir municipal, et soutient le développement du savoir-faire et des nouvelles connaissances dans ce domaine. Ce programme de reconnaissance met également l’accent sur le travail novateur et bénéfique des professionnels en loisir municipal.