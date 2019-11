Les jeunes du Grand défi Pierre Lavoie de Trois-Pistoles vous invitent à la Parade lumineuse

L’école secondaire de Trois-Pistoles participera en mai prochain à La Course du Défi Pierre Lavoie. Cette épreuve d’endurance à relais de 270 km entre les villes de Québec et Montréal permettra aux jeunes d’adopter des saines habitudes de vie d’ici là afin de réaliser le tout avec succès.

Les élèves inscrits au GDPL invite toute la population régionale à participer tout à fait gratuitement avec eux à la Parade lumineuse du samedi 7 décembre prochain. Cet évènement est organisé en étroite collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles et l’organisme COSMOSS des Basques dans le cadre de la cinquième édition de la Fête des lumières.

Deux trajets seront proposés aux participants qui paraderont dans les rues illuminées de la Ville de Trois-Pistoles, soient un 2 km (marche ou course) ou un 5 km (course seulement). À noter que des bénévoles assureront la sécurité des participants le long des deux trajets et que la parade sera également animée par la troupe afro-brésilienne Kalafuba. Cette dernière mettra assurément beaucoup d’atmosphère dans les rues parcourues lors de l’évènement.

La salle Vézina (sous-sol de l’église) est le lieu de rencontre pour les participants et ceux-ci pourront profiter d’une activité de réchauffement offerte près du parvis par Mélanie Perrin, professeure de Zumba, aidée des jeunes du GDPL dès 15 h 30. Le départ des coureurs est prévu pour 16 h, suivi de celui des marcheurs et de la fanfare Kalafuba. Afin d’être encore plus dans la thématique de l’évènement, les participants sont invités à se parer de lumières afin d’illuminer encore plus les rues de la Ville.

Nouveauté cette année, un souper-spaghetti (activité-bénéfice du GDPL) aura lieu dès 18 h à la cafétéria de l’école secondaire. Celui-ci sera animé par le dynamique enseignant Nicholas Moroz et ses talents musicaux de l’école. Les billets sont présentement en vente à un prix populaire à la réception de l’école, au Kadorama et auprès des 53 participants du GDPL. Pour information, veuillez contacter Steve Leclerc, enseignant-responsable du GDPL au 418-851-1764.