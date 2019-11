Héritage 1 : la CAQ abandonne l’Est du Québec, déplore Catherine Dorion

De retour d’un séjour à Rimouski dans le cadre de sa tournée sur l’indépendance, la députée de Taschereau Catherine Dorion appelle le gouvernement de la CAQ à maintenir le traversier qui assure la liaison entre Trois-Pistoles et Les Escoumins l’été prochain, comme l’ont réclamé des centaines de citoyens de la MRC des Basques lors d’une assemblée publique mercredi.

«Chaque fois que le premier ministre se lève en chambre pour défendre son projet de troisième lien, il prend à parti la population de l’Est du Québec en disant que c’est aussi pour elle qu’on veut construire ce lien-là. Mais ce que les gens veulent, ce n’est pas un tunnel à 300 km de chez eux, c’est conserver des traverses qui existent déjà dans leur communauté. La CAQ est prête à lancer 6 milliards de dollars d’argent public par les fenêtres pour un projet inutile, mais pas à investir mille fois moins pour assurer ce lien essentiel aux gens de la région. C’est de la pure hypocrisie», martèle Mme Dorion.

Alors que le premier ministre François Legault prétendait encore cette semaine que le troisième lien allait aussi bénéficier à la population de l’Est du Québec, son ministre des Transports, François Bonnardel, n’est même pas capable de s’engager à préserver les liens actuels comme le réclament les gens de la région, déplore la députée de Taschereau, Catherine Dorion.

«Il y a un bris de confiance important envers la Société des traversiers du Québec (STQ), qui accumule les casseroles depuis quelques temps. L’Apollo aura couté plus de 5 millions à la STQ pour à peine 20 jours de navigation. Comment justifier de ne pas investir la même somme pour rénover un bateau qui pourrait assurer la traverse pendant encore des années? M. Bonnardel doit écouter ce que demandent les gens de l’Est du Québec et conserver la liaison fluviale entre Trois-Pistoles et Les Escoumins», conclut Catherine Dorion.