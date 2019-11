L’Opération Nez rouge revient dans les Basques dès le 30 novembre

Toute personne qui prendra un verre de trop dans le cadre d’une soirée bien arrosée et qui souhaitera être raccompagnée sécuritairement en vue de la période des fêtes, dans la région des Basques, pourra à nouveau faire appel aux bénévoles d’Opération Nez rouge dès la fin de semaine prochaine.

Pour une quatrième année consécutive, le fameux service de raccompagnement sera en fonction. Les bénévoles rouleront durant 11 soirées dans la MRC des Basques, soit tous les vendredis et samedis à partir du 30 novembre au 30 décembre, en plus du 31 décembre.

Alors que l’organisme entame sa 36e campagne à l’échelle provinciale, l’unité pistoloise d’Opération Nez rouge sera de nouveau dirigée par le Groupe Scout de Trois-Pistoles. Le centre d’appel sera d’ailleurs logé au local des scouts (au 394, rue Michaud) et un relais sera localisé à Saint-Jean-de-Dieu pour desservir la région sud.

L’an dernier, 175 raccompagnements ont été effectués à partir de Trois-Pistoles, en plus des 45 compilés à Saint-Jean-de-Dieu. Nul doute, le service est important et il est apprécié.

Pour cette nouvelle édition, le comité organisateur est formé des bénévoles Thérèse Jean, Julie St-Jean, Benoit Rousseau, Martin Ouellet, Conrad Lafrance, Mikaël Rioux, Jessy Rioux, Damien Sirois et Rosanne Jean. Ils peuvent compter également sur la collaboration de Marie-Ève Dionne et Yan Lagacé des Fondations B.A. de Trois-Pistoles qui ont accepté la présidence d’honneur de l’événement.

«Depuis plusieurs années, les Fondations B.A. de Trois-Pistoles s’impliquent dans la communauté de Trois-Pistoles et des Basques […] Toujours prêts à ajouter une corde à notre arc, nous voulons cette année soutenir les bénévoles d’Opération Nez rouge. Cet organisme est essentiel à une période des Fêtes agréable et sécuritaire pour la population des Basques, pour nos amis et employés», ont-t-ils partagé.

Les profits générés par les activités d’Opération Nez Rouge dans les Basques sont remis au Groupe Scout de Trois-Pistoles et à la Maison des jeunes «Le Bunker» de Saint-Jean-de-Dieu. L’an dernier, environ 3 400 $ ont été remis à ces deux organisations.

BÉNÉVOLES

On peut joindre le comité Opération Nez Rouge des Basques au 418-851-1224 ou à l’adresse [email protected] Ces coordonnées sont actives dès maintenant et le seront pendant toute la durée des opérations du comité Opération Nez Rouge de la MRC des Basques.

Pour faire du bénévolat (on recherche encore plusieurs bénévoles!) ou encore pour demander un raccompagnement, il est aussi possible d’utiliser l’application mobile «Nez rouge».