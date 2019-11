Des parcs industriels en plein développement à Témiscouata-sur-le-Lac

Les chantiers des parcs industriels de Témiscouata-sur-le-Lac sont en pleine effervescence ces mois-ci avec l’implantation de nouvelles entreprises et le développement d’entreprises existantes.

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac possède deux parcs industriels comptant approximativement 15 580 757 pi2 où un bon nombre d’entreprises sont déjà en opération depuis plusieurs années. Ces deux parcs industriels ayant une situation géographique stratégique, soit près des axes routiers importants, a permis de stimuler leur développement et de déployer le plein potentiel de nouvelles entreprises présentement en construction.

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, en collaboration avec son partenaire économique la Corporation Avantages Témiscouata, informe la population sur les activités économiques en cours dans les parcs industriels à Témiscouata-sur-le-Lac.

Investissement ML, située au 151 et 159, rue de l’Église, est spécialisée dans la location d’espaces commerciaux et industriels dans le secteur du Témiscouata. L’entreprise, propriété de Michaël Lang, a investi 1 200 000 $ dans deux bâtiments représentant respectivement 4 600 pi2 et 13 000 pi2.

Sciage et planage Rioux, localisée au 180, rue de l’Église, se spécialise dans la transformation du bois de sciage. Ses propriétaires, Guy et Sylvie Rioux, procèdent actuellement à un agrandissement de l’usine de rabotage du bois d’une superficie de 5 000 pi2. Sciage et planage Rioux a investi plus de 1 000 000 $ dans les trois dernières années.

DG2 industries, localisée au 205, rue de l’Église, développe, fabrique et installe de nouveaux équipements en acier inoxydable ou ferblanterie de tôle mince pour faciliter les opérations dans les secteurs de l’agroalimentaire, industriel et de la construction. Le projet en cours est la construction d’un bâtiment de plus de 6 700 pi2. C’est un investissement de plus de 500 000 $. Les propriétaires sont Dany Bastille, Gaétan Dubé et Gérard Martin.

Harnois Énergies est présente au 145, boulevard Industriel, pour un poste en approvisionnement de carburant pour les camions. Elle procèdera à une annonce officielle bientôt.

Finalement, trois entreprises prendront place dans le motel industriel Innova-Centre, situé au 25-A, 25-B et 25-C, rue Ernest-Pelletier, un projet de 3 900 000 $ et d’une superficie de 27 000 pi2. On note Flexlite qui offre des solutions technologiques innovantes destinées au personnel œuvrant autant dans le milieu industriel que dans le domaine des mesures d’urgence. Ses propriétaires sont Francis Pelletier et un groupe d’investisseurs.

Francis Pelletier et des partenaires sont également à l’origine d’Optimach qui permet aux industries manufacturières du Québec et du Nouveau-Brunswick d’accroitre leur compétitivité et de pallier au manque de main d’œuvre par l’optimisation de leurs équipements et de leur ligne de production en usine.

Transport Bossé, propriété de Pascal Bossé, est le troisième locataire du motel industriel. Cette entreprise œuvre dans l’industrie du camionnage autant au Canada qu’aux États- Unis.

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et la Corporation Avantages Témiscouata sont heureuses et fières de ces investissements d’importance totalisant plus de 7 000 000 $ à Témiscouata-sur-le-Lac et souhaitent à ces entrepreneurs une belle réussite dans leur développement d’affaires.