Opération Boite à Lunch : des aliments nutritifs et de la bonne humeur

Depuis l’an dernier, le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup distribue gratuitement des collations dans plusieurs écoles primaires de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Appelée Opération Boite à Lunch, cette initiative vise à s’assurer que les élèves disposent des éléments nutritifs dont ils ont besoin pour grandir, mieux se concentrer et être attentif à l’école.

Sont notamment offerts des fruits, des barres tendres, de la compote de fruits ainsi que du fromage. Edith Samson, présidente de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, a tenu à saluer ce projet porteur : «Il s’agit là d’une autre belle initiative de madame Karine Jean et de son équipe. Seulement pour l’an dernier, ce sont plus d’un millier de collations qui ont été offertes aux élèves du primaire de notre territoire. Les recherches démontrent que l’alimentation figure parmi les éléments importants qui ont un impact direct sur la mémoire, la concentration, le comportement à l’école et les performances scolaires de l’élève. Ces paniers de dépannage alimentaire font une différence; ils nourrissent la réussite scolaire. »

Notons que l’Opération Boite à Lunch est rendue possible grâce à l’implication de différents partenaires qui ont recueilli des fonds dans le cadre du Défi Everest Premier Tech : Du Breton, la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup et Info Dimanche.

Nous reconnaissons sur la photo : Edith Samson, présidente de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Karine Jean, directrice générale du Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, et Valérie Potvin, directrice de l’école La Croisée, en compagnie d’élèves qui ont bénéficié de ce projet porteur.